وفاة الفنانة عايدة كامل بعد وعكة صحية مفاجئة

الإثنين، 07-09-2020
09:31 ص
وكالات- الدويني فولي
رحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة الكبيرة عايدة كامل
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وكانت الفنانة عايدة كامل
نشرت مؤخرا تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها إلى وعكة صحية
شديدة.
وقالت عايدة: "يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي".
وأضافت عايدة قائلة: "وانا في أتم صحة وعافية محتاجة دعائكم أنا في طريقي إلى المستشفى دمتم لي".
وفي تعليق أخر لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وجهت رسالة الى محبيها بالدعاء لها بعد تعرضها لظروف صحية صعبة فجأة وبدون مقدمات.
وقالت عايدة: "يا رب ليس لى إلا أنت سبحانك.. رجاء لكل من يحمل لى ذرة من الحب أن يدعو لى، أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أى مقدمات".
ولم تكشف عايدة عن اى تفاصيل خاصة بمرض
ها او ما اصابها فى الفترة الاخيرة.