وفاة الفنانة زهيرة سالم داخل المستشفى العسكري

الأحد، 27-12-2020
09:00 م
محمد فضل
ودع الوسط الفني أحد الوجوه البارزة في الغناء، حيث
توفيت الفنانة
التونسية زهيرة سالم
، اليوم الأحد، عن عمر يناهز الثمانين عاماً،
بعد صراع مع المرض، وذلك في المستشفى العسكري في تونس العاصمة، ونعتها وزارة الثقافة
التونسية
.
زهيرة سالم
من أبرز المطربات التونسيات في القرن العشرين،
أطلقت سالم أول أشرطتها الغنائية عام 1960، وغنت لأهم الملحنين والمطربين، منهم عبد
الحميد بلعلجية وصالح المهدي ومحمد التريكي والشاذلي أنور ومحمد علام ومحمد رضا.
وفي رصيد الراحلة حوالى 500 أغنية، منها "يما برأسك
بريله"، "أمي يا أمي"، "باجة بلاد المندرة والصابة" و"اعطيني
شريبة".