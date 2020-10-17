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وفاء الكيلاني تُبكي نيللي كريم علي الهواء

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نيللي كريم
 
السبت، 17-10-2020 12:50 م إيمان هاني


بكت الفنانة نيللي كريم، تأثرًا عند عرض تقرير عن مشوارها الفني،  وكيف لعبت فيه الصدفة جانبا كبيرًا فيه أثناء استضافتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني.
وقالت "كريم" في حوارها ببرنامج "السيرة" المذاع على فضائية "دي ام سي"، عندما سألتها وفاء عن سبب بكاءها: "صوتك مؤثر حساس زيادة عند اللزوم، ولما شوفت شريط الحياة عدى قدامي بكل تفاصيله، أهلي والسفر والدراسة".
وأضافت: "التقرير فكرني بحاجات كتير، وصعبت عليا نفسي كنت مبسوطة وفرحانة وقتها، وفعلًا الصدف لعبت في حياتي كتير اوي".

 

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