وفاء الكيلاني تُبكي نيللي كريم علي الهواء

السبت، 17-10-2020
12:50 م
إيمان هاني
بكت الفنانة نيللي
كريم، تأثرًا عند عرض تقرير عن مشوارها الفني، وكيف لعبت فيه الصدفة جانبا كبيرًا فيه أثناء استضافتها
مع الإعلامية وفاء الكيلاني
.
وقالت "كريم"
في حوارها ببرنامج "السيرة" المذاع على فضائية "دي ام سي"، عندما
سألتها وفاء عن سبب بكاءها: "صوتك مؤثر حساس زيادة عند اللزوم، ولما شوفت شريط
الحياة عدى قدامي بكل تفاصيله، أهلي والسفر والدراسة".
وأضافت:
"التقرير فكرني بحاجات كتير، وصعبت عليا نفسي كنت مبسوطة وفرحانة وقتها، وفعلًا
الصدف لعبت في حياتي كتير اوي".