وصفة سحرية تاريخية لمحاربة السمنة

الإثنين، 09-11-2020
01:00 م
متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر السمنة
السبب الرئيسي في الكثير من أمراض العصر ومنها ارتفاع الضغط
و
السكر
و بعض أمراض القلب ، وساهم في زيادة هذه المشكلة الوجبات السريعة .
وليس بالضروري أن كلا ما نتناوله يوميا يمد أجسامنا بالطاقة اللازمة بل قد
يؤدي إلي إلحاق أضرار بالغة بالصحة .
وأشار الخبراء إلي أن مشكلة الغذاء
تكمن في أننا قد نأكل أكثر مما نحتاج إليه أو نتناول أطعمة ذات نسبة عالية من
السكر
والدهون .
وعلي سبيل المثال تشير البيانات إلي أن ما يقارب 40% من الأشخاص البالغين
يعانون السمنة
، ويعاني 30 مليون أمريكي من مرض القلب فيما أن 1 من أصل 10 مصاب
بداء السكر
الذي ينجم عن التغذية غير الصحية .
و في دراسة أجريت لملاحظة عادات قبائل " توركانا " شمال غرب
كينيا لاحظت أن السكان الذين حافظو علي نمط الحياة التقليدي وبين من هاجروا إلي المدينة
وصاروا يأكلون بشكل عصري .
وساءت صحة المهاجرين لأن نظام غذائهم اختلف ، لذلك فإن العودة إلي النظام
الغذائي القديم قد يكون مفيد جدا كما أنه يقي من أمراض خطيرة تنتج عن السمنة
.
و أكد الخبراء أن أغلب الأنظمة الغذائية القديمة كانت تعتمد علي النبات كما
هو حال القبائل الكينية المشمولة بالدراسة ، كما أن الآسيويين اتبعوا نظام غذائي
يعتمد علي الأرز طيلة عقود بينما اهتمت حضارة الإنكا بالبطاطس في مقالب تركيز كلا
من الأزتيك و المايا علي الذرة كما اعتمد المصريين القدماء علي القمح
.
جدير بالذكر أن الدراسة شملت عينة
من 1226 شخص بالغ في 44 موقع مختلف .