الإثنين 14 يونيو 2021
توقيت مصر 13:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الإعلان عن موعد عودة العمالة المصرية إلى السعودية

أبشع الجرائم.. جزار يذبح 20 سيدة ويأكلهن! (صورة)

يحتضنها وهي تجلس بين فخذيه.. محمد رمضان يثير الجدل بصورة مع فتاة حسناء

أميرة الناصر تفاجئ الجميع بقرار ارتداء النقاب بسبب هذا الحلم

سعودي يكتشف حُرمة زواج والديه بعد 30 عامًا من الارتباط

سامح شكري يرد على تصريحات نظيره التركي

رهف القنون تتجاهل أزمة طفلتها وتظهر بالمايوه

القباج وصبحي يكرمان أبطال المنتخب القومي لمتحدى الإعاقة في الألعاب البارالمبية

معيط : مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تمضى بنجاح في هذا المشروع

وزيري يعلن آخر تطويرات ترميم مركب خوفو الثاني

ADS
 

وزيري يعلن آخر تطويرات ترميم مركب خوفو الثاني

الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
Native
الإثنين، 14-06-2021 10:21 ص متابعات- أمينة عبد العال
تفقد  الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشروعي مركب خوفو الأولى والثانية بمنطقة أهرامات الجيزة، للوقوف على آخر مستجدات أعمال التجهيزات الأثرية والتي تتم بالتنسيق بين المجلس الأعلى للآثار و المتحف المصري الكبير و ذلك للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات العلمية من حيث الترميم الأولي والتغليف.
ثم تفقد آخر تطورات مراحل مشروع استخراج وترميم مركب خوفو الثانية؛ حيث انتهى فريق العمل من استخراج جميع القطع الخشبية من داخل الحفرة الخاصة بها والتي بلغ عددها حوالي ١٧٠٠ قطعة خشبية، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
وقد رافقه خلال الجولة الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، والأستاذ أشرف محيي الدين مدير منطقة أثار الهرم،  ومحمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

فوائد ذهبية لتناول " الفلفل ".. تعرف عليها

دنيا بطمة

دنيا بطمة تصدم الجميع في أحدث إطلالة لها (فيديو)

الكويت الحدود البرية

الكويت تحدد مواعيد جديدة للدخول من الحدود البرية

أخبار متعلقة

اثار اسلامية

تسجيل أربعة أيقونات وثلاثة منابر في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

قرارات جديدة بخصوص الحرم الأثري لعدد من المواقع

قرارات جديدة بخصوص الحرم الأثري لعدد من المواقع

السياحة تنظم زيارة لـ 20 سفير أجنبي لأول مصنع المستنسخات الأثرية في الشرق الأوسط

السياحة تنظم زيارة لـ 20 سفير أجنبي لأول مصنع المستنسخات الأثرية في الشرق الأوسط

ارشيفية

وزيري السياحة والآثار و البيئة يطلقان حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر

من مدريد.. السياحة تدعو المسافرين الأسبان

من مدريد.. السياحة تدعو المسافرين الأسبان لزيارة مصر كوجهة آمنة

افتتاح فعاليات الدورة 41 للمعرض الدولي للسياحة والسفر (الفيتور) بالعاصمة الإسبانية مدريد

انطلاق الدورة 41 للمعرض الدولي للسياحة والسفر (الفيتور)