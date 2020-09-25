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وزيرا السياحة والطيران المدني يشاركان ٣٠ سفيرا أجنبي بماراثون شرم الشيخ

وزير السياحة
وزير السياحة
الجمعة، 25-09-2020 02:18 م متابعات- أمينة عبد العال
شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، ٣٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر بماراثون للدراجات الهوائية والتي نظمته وزارة السياحة والآثار اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ للأحتفال بيوم السياحة العالمي.
شارك بالماراثون أيضا السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسيد احمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري الغرف السياحية.
انطلق الماراثون من أمام فندق إقامة الوزراء والسفراء واستمر إلى ما قرب من ساعة؛ حيث جاب شوارع مدينة شرم الشيخ ذات الطبيعة والشواطئ الخلابة والمقومات السياحية المتميزة.
وأعرب السفراء عن استمتاعهم بهذا الماراثون وأقترح سفير ألمانيا بالقاهرة بأنه يجب عمل مسابقة عالمية للدراجات بمدينة شرم الشيخ.
وفاز  بالمرتبة الأولى في الماراثون سفير الكاميرون ووعده وزير السياحة والآثار بأن يكون الأول في مشاهدة الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة عند الإعلان عنه في أوائل الشهر القادم.
جاء هذا الماراثون على هامش زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و٣٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.
جدير بالذكر ان هذه الزيارة بدأت أمس الخميس حيث تفقد السادة الوزراء والسفراء الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار شرم الشيخ وضوابط السلامة الصحية المطبقة في أحد الفنادق بالمدينة.




 

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