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وزيرا السياحة والطيران المدني يبحثان سبل التعاون مع دبي في لقائهم برئيس هيئة دبي للطيران

وزيرا السياحة والطيران المدني و رئيس هيئة دبي للطيران المدني
وزيرا السياحة والطيران المدني و رئيس هيئة دبي للطيران المدني
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الثلاثاء، 18-05-2021 09:03 ص متابعات- أمينة عبد العال


التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني والرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والطيران.
جاء ذلك ضمن اللقاءات الرسمية التي تم عقدها على هامش مشاركة وزيري السياحة والآثار والطيران المدني في فعاليات النسخ1١ة 28 من الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021 والذي يُعقد خلال الفترة من 16-19 مايو الجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه .
واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء  بتهنئة سمو شيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم علي التنظيم والتجهيز الجيد الذي شهده الملتقي العربي للسياحة و السفر، مشيراً إلى تجربة مصر والإمارات العربية المتحدة في احتواء أزمة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها وما قامت به الدولتين من جهود لتعافي القطاع السياحي بهما حيث تبنى الدولتين نهج وسياسة واحدة في استئناف حركة السياحة الي بلادهما في ظل تداعيات هذه الأزمة، حيث حققا المعادلة الصعبة بين الحفاظ على الصناعة واستمرارها والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين بكل منهما.
ومن جانبه، أثنى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني على نجاح فعاليات معرض السفر العربي الملتقي العربي للسياحة و السفر وخروجه بصوره مشرفة تليق بدولة الإمارات، وأضاف أن مصر والإمارات تجمعهما علاقات ثنائية وطيدة وتتمتعان بتاريخ عريق، فضلاً عن التعاون المثمر بين البلدين في مجالات النقل الجوى المختلفة حيث أن مصر تعد من أهم الأسواق التجارية لدولة الإمارات، وأكد وزير الطيران أن مصر والإمارات اتخذا العديد من الإجراءات الاحترازية المكثفة للوقاية من فيروس كورونا بجميع  المطارات وعلى متن الطائرات للحفاظ على صحة وسلامة جميع  المسافرين، فضلاً عن التنسيق المشترك بين الجانبين لتنشيط الحركة الجوية بين الدولتين الشقيقتين بشكل أمن.
وخلال اللقاء، رحب سمو الشيخ رئيس هيئة دبي للطيران المدني والرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة بالوزيرين المصريين، معرباً عن حب الشعب الإماراتي لمصر و شعبها.
 

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