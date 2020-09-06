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وزن مثالي بعد الثلاثين بهذه الطريقة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 06-09-2020 02:42 م متابعات- أمينة عبد العال
يبدأ معدل حرق الدهون في الانخفاض مع بلوغ سن الثلاثين بسبب التغيرات الهرمونية في جسم المرأة .
ويمكن  اتباع نظام صحي بالإرشادات التالية للمساعدة علي حرق الدهون :
الإكثار من البروتين الحيواني أو النباتي  فهو يعتبر عنصر أساسي في  الوجبة لأنه يزيد من معدل الحرق ويساعد على الشبع فترة طويلة .
الإكثار من شرب المياه لأنها تساعد على التمثيل الغذائي وحرق الدهون إلي جانب  فوائدها للبشرة ، فعلى الأقل  يجب تناول 8 أكواب مياه باليوم .
تناول وجبات خفيفة : بين كل 4 ساعات مثل كوب زبادي أو ثمرة فاكهة أو حفنة من المكسرات .
شرب القهوة  لأنها ترفع معدل الحرق ولكن بدون سكر .
النوم  لساعات كافية لا تقل عن 8 ساعات يومياً .
ممارسة التمارين الرياضية .

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