وزن مثالي بعد الثلاثين بهذه الطريقة

الأحد، 06-09-2020
02:42 م
متابعات- أمينة عبد العال
يبدأ معدل حرق الدهون
في الانخفاض مع بلوغ سن الثلاثين بسبب التغيرات
الهرمونية في جسم المرأة .
ويمكن اتباع نظام صحي بالإرشادات
التالية للمساعدة علي حرق الدهون
:
الإكثار من البروتين الحيواني أو النباتي فهو يعتبر عنصر أساسي في الوجبة لأنه يزيد من معدل الحرق ويساعد على الشبع
فترة طويلة .
الإكثار من شرب المياه لأنها تساعد على التمثيل الغذائي وحرق
الدهون إلي جانب فوائدها للبشرة ، فعلى الأقل يجب تناول 8 أكواب مياه باليوم .
تناول وجبات خفيفة : بين كل 4 ساعات مثل كوب زبادي أو ثمرة
فاكهة أو حفنة من المكسرات .
شرب القهوة
لأنها
ترفع معدل الحرق ولكن بدون سكر .
النوم لساعات كافية لا
تقل عن 8 ساعات يومياً .
ممارسة التمارين الرياضية .