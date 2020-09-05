وداعًا للبوتكس.. علاج طبيعي لعلاج التجاعيد وإخفاء الشيخوخة

السبت، 05-09-2020
09:17 م
فتحي مجدي
كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن علاج جديد لعلاج التجاعيد
وإخفاء علامات الشيخوخة
، وتجديد شباب البشرة، عبر استخدام الأنسجة الحية المجمدة للشخص نفسه.
وقالت إن (Uvence) هو أول حقن للوجه يتم التحكم فيه بجودة عالية، ابتكره الدكتور أوليفييه عمار لصالح شركة مستحضرات التجميل في لندن، والذي يصفه بأنه "مستقبل" العلاجات التجميلية غير الجراحية.
والعملية التي تتكلف أكثر من 7500 جنيه إسترليني، تستخدم فيها أنسجة حية من مريض تم تجميدها وحفظها من أجل إعادة حقن بشرته، عبر استخراج الخلايا الدهنية من جيب غير مرغوب فيه من الدهون في الجسم، عن طريق شفط الدهون المجهري أو المصغر، قبل تنقيتها وإعادة حقنها في الجلد.
وتتمثل الخطوة الأولى في استخراج كمية قليلة من الدهون بمخدر موضعي من منطقة مثل الفخذين الخارجيين. وتستغرق العملية 30 دقيقة، وفي حين أنها تبدو غير مريحة بعض الشيء، يقول الدكتور عمار إن التعافي يتم سريعًا.
في هذه الأثناء، سيتم وضع الأنسجة الخاصة بالشخص في صندوق (Uvence) من الدرجة الطبية وإرسالها إلى المختبر لتتم معالجتها وتجميدها في غرفة (Cryyo).
وعندما يكون المرضى جاهزين للعلاج، يتم حقن الخلايا المجمدة في الوجه باستخدام حقنة. تستمر العلاجات بعد ذلك لعدة أشهر.
وفي الوقت نفسه، يمكن للشركة الاحتفاظ بعشر قوارير قابلة للحقن مأخوذة من المريض للاستخدام المستقبلي لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما يسمح للأطباء والمرضى باستخدامات متعددة من استخراج واحد.
يمكن تنفيذ الإجراء إما بشكل استباقي، كرد فعل على علامات الشيخوخة
، أو استخدامها لعلاج حشو فاشل. تم اعتماد الإجراء من قبل استشاريين تجميل آخرين كوسيلة لتقديم خدمات طبيعية بنسبة 100 في المائة لعملائهم.
وقالت الدكتورة مريم زماني، إحدى الجراحين الرائدين في جراحة تجميل العيون: "Uvence طريقة مبتكرة لحصد كميات صغيرة من الدهون في إجراء قصير للتحضير بعد ذلك إلى أنسجة فائقة التخصيب للمساعدة في تحسين جودة الجلد".
وأضافت: "يمكن استخدامه مع الحقن والعلاجات القائمة على الطاقة والجراحة لتعزيز إنتاج الكولاجين والحفاظ على الشباب".
ويقول الدكتور عمار، وهو أحد الاستشاريين التجميليين الرائدين في أوروبا ولديه 15 عامًا من الخبرة في الجراحة التجميلية والتجميلية والترميمية، إن هذا العلاج الجديد هو مستقبل عمليات التجميل.
وأضاف: "هذا حقًا هو مستقبل علاجات البشرة التجميلية، إنه لمن المثير للغاية أن نرى الخطوة التالية في التوحيد والجودة لهذا النوع من العلاج".
ويتيح Uvence الوصول إلى العلاجات المتجددة والشخصية، وهو أكبر تقدم في هذا المجال منذ ما يقرب من 15 عامًا. ويتماشى هذا العلاج الجديد مع الاتجاه المتصاعد المتمثل في "التعديلات" أو الإجراءات غير الجراحية الدقيقة وغير الجراحية التي تحدث تغييرات طفيفة على الجلد.
وقال: "فيما يتعلق بإمكانية الوصول والراحة، فإن هذا لم يسبق له مثيل من قبل، تسمح إمكانية الحفظ بالتبريد لجراحي التجميل على حد سواء بتوفير هذا العلاج على أساس ثابت لمرضاهم دون الحاجة إلى مزيد من شفط الدهون أو استخراج الأنسجة".