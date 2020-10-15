الخميس 15 أكتوبر 2020
توقيت مصر 10:29 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعثة "بيراميدز" تطير للمغرب استعدادا لـ حوريا الغيني

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

صادم.. دولة عربية تسجل 10 آلاف وفاة بكورونا

تطور جديد وهام في قضية سد النهضة

موسيماني: نجم الأهلي أفضل موهبة مصرية بعد أبوتريكة

ملكة جمال المغرب تهين فتيات مصر بوصف خارج بسبب سعد لمجرد

أمريكا تفاجئ السعودية بهذه التصريحات

إعلان حظر التجوال في باريس

قاتل فتاة المعادي في قبضة الأمن

نعي مؤثر من وزير "مبارك" لمحمود ياسين

والد فنانة شهيرة: أيوة مش بتبعتلي فلوس .. عيني هتروح ومحتاج علاج .. وقطعوا المياه عن بيتي

فنانة
والد فنانة شهيرة: أيوة مش بتبعتلي فلوس .. عيني هتروح ومحتاج علاج .. وقطعوا المياه عن بيتي
 
الخميس، 15-10-2020 08:13 ص أحمد عادل شعبان
كشف محمد شعبان - والد المطربة بوسي - أن التصريحات المتداولة له بشأن ابنته تم تحريفها بنسبة.

وقال في تصريحات لبرنامج "رأي عام": لا توجد مشكلة مع ابنتي لكن المشكلة أنها دخلت في مصادمات مع طليقها لمدة 4 سنوات وخرجت من مصر لأشهر حتى تنتهي تلك المشكلات.

وأضاف: هي مشغولة في مشاكلها الخاصة وكانت ترسل لي المال لكن بعد تلك المشاكل انقطعت عن إرساله لمدة سنوات.

وتابع: من حولي كانوا يساعدوني بالطعام والشراب لكن عندي أمراض تحتاج للمال ، وأغلقت ورشتي ، بالإضافة لإغلاق عداد المياه الخاص بشقتي وانقطاعها ورغبتي في تركيب عداد آخر.

وتابع: لذلك لجأت للصحف لأعرض مشكلتي وليس للهجوم على ابنتي.
 

إقرأ ايضا

محمود ياسين

نجل محمود ياسين: هذا أغرب ما حدث لوالدي قبل ساعات من الوفاة

5201958742395149779

لن تتخيل ما قاله محمد هنيدي عن فتاة المعادي

محاربة السرطان بالغذاء

10 أطعمة تساعد في القضاء على سرطان الثدي