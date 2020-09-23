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والد حلا شيحة يثير الجدل عن علاقتها بمعز مسعود

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حلا شيحة ووالدها
الأربعاء، 23-09-2020 03:31 م محمد فضل

أثار الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة الجدل بعد التصريحات الصحفية التي أدلي بها، وأكد خلالها عن تفاجئه بالأنباء التي تحدثت عن ارتباط ابنته بالداعية معز مسعود.
ونفي أحمد شيحة خطوبة حلا بمعز مسعود مؤكدا أنه لم يتقدم لخطبتها حتي الأن، ولكن لم ينف «شيحة» الشائعة بشكل قاطع خاصة بعد تأكيده أن معز مسعود صديق مقرب من الاسرة ليترك الباب مفتوحا حول وجود علاقة عاطفية بين الممثلة والداعية .
الجدير بالذكر أن الفنانة حلا شيحة تصدرت مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار خبر ارتباطها بالداعية معز مسعود على السوشيال ميديا.
وعلي الرغم من التزام أصحاب الشأن الصمت، إلا أن الشائعات لم تتوقف، وزادت بإعلان المهر الذي حددته حلا شيحة، كشرط لقبول الزيجة والاتفاق على إنتاج مسلسل وفيلم لها.
ونشر معز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات، "إنستجرام"، صورة له، وهو يجلس على الأرض.

وعلّق معز مسعود على الصورة: "شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".

من جهتها، علّقت حلا شيحة على الصورة "من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا".
 

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