الأحد، 18-10-2020
11:14 ص
إيمان هاني
أكد محمد شعبان
،
والد الفنانة بوسي
، أنه قام باستدانة 17 ألف جنيه، على أمل أن تقوم نجلته المطربة الشهيرة
"بوسي" بأرسال له أموال، ولكنها لم تقوم بذلك، قائلا : "مافيش مشاكل
بيني وبين بنتي، بس هي مش بتعت ليا فلوس منذ 4 سنوات، أنا أتصلت بها أكتر من 10 مرات،
وكل يوم تقول لي بكره، ومش بتبعت".
وأضاف "شعبان"،
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع
على فضائية "الحدث اليوم
"، بأنه يعاني من الكثير من عدة أمراض سواء البروستاتا
أو الحساسية على الصدر، معقبًا: "أنا عندي أمراض كتير، عندي بلاوي سودا، وما ينفعش
أشتغل،.. أنا عندي 77 سنة".
وتابع:" تكلفة
إجرائه لعملية في العين تقدر بـ8 آلاف جنيه، خلاف أنه يقوم بشراء علاج آخر تقدر تكلفته
في اليوم الواحد بـ 40 جنيهًا، معقبًا:" لو في حد ساعدني بـ15 ألف جنيه، ممكن
يعملوا معايا حاجة"