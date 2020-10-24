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والد المطربة بوسى يفجر مفاجأة مدوية عن ابنته

الفنانة بوسى
المطربة بوسي
 
السبت، 24-10-2020 12:27 ص المصريون ـ متابعات
قال محمد شعبان والد المطربة بوسى، إننى أعانى من ظروف مادية صعبة في الفترة الأخيرة وتدهور في حالتى الصحية، وأن بوسى ابنتى كانت تتواصل معى في الماضى وأخر 3 سنيين انقطع التواصل بينى وبينها وتتهرب منى.
واضاف محمد شعبان والد المطربة بوسى، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج واحد من الناس على الحياة، أن من قام بتربيتها هي أمها، ولكنى أنا أبوها ولا يجب أن تنسى ذلك ولم يحدث عتاب بيننا حول تقصيرى في بعض الأمور.
واعترف والد بوسى بتقصيره في تربيتها ولم يقم برعايتها: «كانت تبعتلى المال حتى انقطع هذا الأمر منذ 3 سنوات، ولا ترد على تليفوناتى».
وأضاف أنها تعاملني بطريقة صعبة ولا تقف بجانبى في السنوات الأخيرة وتحدثت معها أننى بحاجة إلى عملية بعينى وعداد المياه يحتاج إلى 10 آلاف جنيه، وقالت لى سوف أرسل لك، ولكنها لم ترسل لى على الرغم أنى استلفت فلوس.
ولماذا توجهت للإعلام والصحافة أجاب اني يأست من عدم ردها وتهربها منى، وعندما تم نشر خبر بالجريدة اتصلت بى وقالت انسى أن لك بنت اسمها بوسى، وقمت بشكواها إلى هانى شاكر نقيب الفنانيين ولم يحدث جديد.
ووجه رسالة إلى ابنتها انه يريد اجراء عملية بعينه، واستجاب د. عمرو الليثى مداخلة مع احد كبار الأطباء وتم التكفل بإجراء العملية وحول مشكلة المياه سيتم حلها من خلال إحدى الجمعيات.
ووجه الليثى في اخر البرنامج رسالة إلى بوسى ان ترضى والدك وتقفى بجواره، وللاب بمحاولة السماح ولا يغضب عليها.
 

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