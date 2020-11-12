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والدة إعلامي شهير تضبطه متلبسًا مع شمس الكويتية

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شمس الكويتية
 
الخميس، 12-11-2020 01:14 م المصريون

أثار الإعلامي الكويتي مشاري بويابس، الجدل بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشف زواجه سرًا من الفنانة الكويتية "شمس"، تمثلت في ضبطه من طرف والدته معها متلبسين، حيث انهالت عليه بالضرب.
وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من الفيديو الذي نشره الإعلامي الكويتي على حسابه عبر "سناب شات"،، بعد اعترافه بأنه حلم بارتباطه بالفنانة شمس الكويتية دون علم عائلته، وغضبت والدته منه وقامت بضربه وشتمه بسبب ذلك.
وبدأ بويابس سرد حلمه بفيديو نشره عبر “سناب شات” قائلاً: “يجب أن أتخلص من النوم في وقت الظهر لأنني أحلم بها أحلاماً عجيبة، فاليوم حلمت أنني متزوج من الفنانة شمس الكويتية وسافرت معها إلى شهر العسل، وأمسكت بنا والدتي متلبسين”.
وتابع: “في الحلم تزوجت شمس دون علم عائلتي، وقامت والدتي بحذفي بكعب حذاء في رأسي، وأمسكت بي في أحد المحلات وهزأتني أمام الناس بأبشع الألفاظ”.
وأشار بويابس أنه استيقظ وأراد الاعتذار لوالدته بسبب ماشعره من واقعية الحلم، مضيفاً: “في ساعة وربع بسبب هذا الحلم أصبح لدينا تفكك أسري، وحين استيقظت من النوم، أردت أن أهاتف والدتي وأعتذر لها”.
 

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