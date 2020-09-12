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واق ذكري يستفز الجار.. هكذا رد

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السبت، 12-09-2020 09:19 م فتحي مجدي
رد أحد الجيران على أحد السكان الذي غادر باستخدام الواقي الذكري خارج منزلهم. لقد أحرجوهم بملاحظة عدوانية سلبية معلقة على بابهم

عثر الجار على واق ذكري مستعمل أمام باب منزله، ليرد برسالة على الفور يعبر فيها عن غضبه إلى جاره.
 
وكتب الجار الغاضب ملاحظة على ورقة جديدة تظهر قطة غاضبة المظهر يوبخه فيها على تصرفه. وأضاف: "شكرًا لأنك قررت استخدام الحماية، ولكن يوجد أطفال حولك بمن فيهم أطفالك! جار مقرف".

وشارك جار آخر صورة للإشعار على منصة "ريديت" للتواصل الاجتماعي حصدت مئات الإعجابات، وأشاد كثيرون بالجار لاتخاذ إجراءات ضد الجار المقرف. 

وكتب أحدهم: "إذا حدث ذلك مرة أخرى، يجب أن تلصق الواقي الذكري على الباب".

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