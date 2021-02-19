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واتساب يعلن عن سياسية الخصوصية الجديدة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 19-02-2021 01:03 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت شركة واتساب التابعة لشركة الفيسبوك عن عزمها للمضي في سياسة تحديث الخصوصية بالرغم من موجة الجدل التي تعرضت لها .
و أكدت الشركة أنها ستمضي في التحديث المثير للجدل لسياسة الخصوصية لكنه سيسمح للمستخدمين بقراءته بتروي و سيعرض أيضا إشعارات بتقديمه لمعلومات إضافية ، حسب البيان الذي أصدرته الشركة وتداولته المواقع الإخبارية .
و أشار إلي أنه سيبدأ في تذكير المستخدمين بمراجعة التحديثات والموافقة عليها لمواصلة استخدام المنصة .
جدير بالذكر أن الواتساب أبلغ المستخدمين في يناير الماضي أنه سيجهز سياسة جديدة للخصوصية قد يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع فيسبوك و الشركات التابعة لها .
 

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