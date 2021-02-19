واتساب يعلن عن سياسية الخصوصية الجديدة

الجمعة، 19-02-2021
01:03 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت شركة واتساب
التابعة لشركة الفيسبوك
عن عزمها للمضي في سياسة تحديث الخصوصية
بالرغم من موجة
الجدل التي تعرضت لها .
و أكدت الشركة أنها
ستمضي في التحديث المثير للجدل لسياسة الخصوصية
لكنه سيسمح للمستخدمين بقراءته
بتروي و سيعرض أيضا إشعارات بتقديمه لمعلومات إضافية ، حسب البيان الذي أصدرته
الشركة وتداولته المواقع الإخبارية .
و أشار إلي أنه سيبدأ
في تذكير المستخدمين بمراجعة التحديثات والموافقة عليها لمواصلة استخدام المنصة .
جدير بالذكر أن
الواتساب
أبلغ المستخدمين في يناير الماضي أنه سيجهز سياسة جديدة للخصوصية
قد
يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع فيسبوك و الشركات التابعة لها .