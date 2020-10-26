"واتساب" يضيف 3 ميزات جديدة .. تعرف عليها

الإثنين، 26-10-2020
02:40 م
متابعات- أمينة عبد العال
أضاف " واتساب
" 3ميزات جديدة رئيسية لإنجاز أسهل
للأعمال .
والتحديث الجديد يقدم
ميزات استثنائية لمساعدة العملاء علي التسوق عن طريق إضافة خدمات دفع أكثر حيث ستضيف مزايا جديدة للشركات الصغيرة و
متوسطة الحجم التي تستخدم النظام الأساسي للتفاعل مع عملائها .
و أشارت شركة "
واتساب
" إلي أنها زودت 3 تقنيات رئيسة جديدة ، الأولي أطلقت عليها
"فيسبوك هوستينج سرفس " والتي ستجمع فيسبوك المالكة لـ " واتساب
" رسوما من الشركات .
أما الطريقة الثانية
فتعتمد علي منح الشركات إمكانية التواصل مع العملاء عبر " واتساب
بزنس "
و طرح خيارات دفع مختلفة لهم ، بالإضافة إلي تقديم خدمة العملاء بصورة أسرع و أسهل
و أطلقت عليها اسم " مبيعات
الأعمال " أما الطريقة الثالثة
فأطلقت عليها اسم " التسوق " التي تعتمد علي منح مستخدم " واتساب
بزنس " خيارات التحقق من المنتجات المتاحة و إجراء عمليات مباشرة من الدردشة
.