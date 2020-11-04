واتساب يضيف ميزة انتظرها الجميع.. إليك الخطوات

الأربعاء، 04-11-2020
07:41 م
أحمد سالم
ميزة قاتلة من واتساب
تصل إلى هاتفك قريبا.. تعرف عليهاأعادت منصة التراسل واتساب
WhatsApp، تصميم أداة التخزين الخاصة بالنظام الأساسي لتطبيقها على الهواتف الذكية، وتتيح إدارة التخزين Storage Usage، لمستخدمي تطبيق التراسل العثور على الملفات التي تشغل مساحة كبيرة على أجهزتهم ويتم إرسالها عبر التطبيق مع إمكانية حذفها بسهولة.
ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، سيتم طرح الأداة الجديدة لمستخدمي واتساب
في جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع، ومن خلال مقطع فيديو قصير أوضحت خدمة التراسل الاختلاف بين طريقة عمل الميزة في السابق إلى جانب التصميم الجديد.
وتساعد أداة التخزين الجديدة مستخدمي واتساب
على فرز جميع الدردشات المتاحة حسب مقدار المساحة التي تشغلها، إلى جانب عداد للرسائل والصور وملفات GIF ومقاطع الفيديو في كل دردشة، وهو ما يسمح للمستخدم بحذف كل شيء بمجرد النقر عليه.
ولا ستخدام أداة التخزين الجديدة من واتساب
اتبع الخطوات التالية:
1. افتح تطبيق واتساب
في هاتفك.
2. اضغط على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة، ثم انقر على خيار "الإعدادات Settings" من القائمة المنسدلة.
3. بعد ذلك، اضغط على خيار "مساحة التخزين واستخدام البيانات Storage and Data Usage"، وسيظهر لك خيارا جديدا في أعلى الشاشة يسمى "إدارة مساحة التخزين Storage Manage"، انقر عليه.
4. ستظهر لك 3 أقسام توضح المساحة التخزينية المستهلكة وأدوات لإدراتها، اعتمادا على كيفية استخدامك لتطبيق واتساب
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- القسم الأول: يضم شريط يوضح لك المساحة التي تشغلها ملفات الوسائط الخاصة بك.
- القسم الثاني: يضم الملفات المعاد توجيهها والملفات الكبيرة التي يمكنك فرزها وحذفها بسرعة.
- القسم الثالث: يضم الدردشات المختلفة التي لديك، سواء الجماعية أو الفردية، ومقدار المساحة التي تشغلها كل محادثة، مع إمكانية البحث عن دردشة معينة لحذف الملفات الخاصة بها بسرعة.
5. ولحذف بعض الملفات الغير مهمة اضغط لفترة طويلة على الملفات الفردية الكبيرة لتحديدها، ويمكنك تفضيلها باستخدام رمز النجمة الصغيرة أو حذفها باستخدام أيقونة سلة المهملات التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى، لذا استعرض الملفات قبل أن تقرر حذفها.