الأربعاء 09 ديسمبر 2020
توقيت مصر 11:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

مي العيدان تثير غضب المصريين بصورة مُهينة لـ شمس البارودي وابنها

هيفاء وهبي تثير ضجة بسبب لقاح " كورونا "

مفاجأة.. سيدة أعمال عربية تترشح لرئاسة إسرائيل

صدمة جديدة لـ " ترامب " من بنسلفانيا

صادم .. كاميرا مراقبة توثق ما فعله شاب بفتاة سعودية منتقبة أمام الأسانسير

الإمارات تسجل لقاح جديد مضاد " كورونا "

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

بث مباشر.. مباراة برشلونة ويوفينتوس في دوري الأبطال

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد 10 سنوات من الإلتزام (فيديو)

ADS
 

هيفاء وهبي تثير ضجة بسبب لقاح " كورونا "

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
 
الأربعاء، 09-12-2020 09:47 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضجة بتصريحاتها علي لقاح فيروس " كورونا" ، مؤكدة أنها لن تتلقاه .
و قالت في تصريحات صحفية :" 40 عام من البحث المستمر جون إيجاد لقاح للإيدز و 100 عام للسرطان و أبحاث مستمرة للبرد و في أقل من عام وجد لقاح " كورونا "وتريدون أن آخذه ، شكرا.. لا " ، حسبما نشرت "صدي " .
وأُثارت تصريحاتها حالة متباينة من التعليقات ما بين مؤيد ومعارض ، و أكد المعارضين أن اللقاح طورته شركات عالمية وتم اعتماده من جهات معروفة و أن تطويره سريعا كان للحاجة الماسة بسبب انتشار الفيروس سريعا .
 جدير بالذكر أن بعض الدول مثل روسيا وبريطانيا قد بدأت التطعيم قبل أيام ومن غير المتوقع أن يكون التطعيم إجباري .
 

إقرأ ايضا

مهرجان القاهرة السينمائي

إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تطلب من الفنان المتهم بالتحرش مغادرة الفعاليات

رانيا يوسف

رانيا يوسف تظهر بفستان مكشوف الصدر

ارشيفية

أحذر.. الجلوس بهذا الطريقة قد يسبب الموت المبكر

أخبار متعلقة

خفاش

" ووهان " تحذر.. فيروسات جديدة أخطر في الطريق إلينا

ارشيفية

الصحة العالمية تحذر .. وباء أشد فتكا من " كورونا" يعصف بـ أفريقيا

جثة

وفاة الفنان محمود الإدريسي بفيروس كورونا

عمرو أديب

عمرو أديب: هقولكم خبر حلو جدًا بشرط تنفذوا اللي هطلبه منكم

الفنانة نشوى مصطفى

نشوى مصطفى تعلن شفائها من كورونا وتعلق: الفضل لوزارة الصحة

ارشيفية

" كورونا" يزور دولة جديدة ويسجل أول إصابة