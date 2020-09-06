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هيفاء وهبى تظهر مع فنان شهير بلحية وتصفه بالمثير

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هيفاء
 
الأحد، 06-09-2020 03:30 م محمد فضل- متابعات

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة لها بدت فيها برفقة رجل بلحية بيضاء وعلقت عليها :"هذا الرجل الوسيم السوري الأرجنتيني هو ممثل موهوب ومهندس ديكور ويتمتع بصوت جميل ورائع ، فراس سعيد، أنا سعيدة أنني عملت معك أيها الرجل المثير".
يذكر أن هيفا كانت احتفلت بانتهاء تصوير مسلسل أسود فاتح الذي تؤدي فيه دور البطولة إلى جانب نخبة من الممثلين ومنهم :شريف سلامة، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، روجينا، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، وإنتاج شركة الصبّاح إخوان، والمسلسل من تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل.

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