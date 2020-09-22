هل يجوز للزوج معرفة وقت خروج زوجته؟.. الافتاء تجيب

الثلاثاء، 22-09-2020
08:16 م
أحمد سالم
ورد إلى دار الإفتاء
المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل للزوج
ة الحق في عم إخبار زوج
ها بتحركاتها علما بأن طبيعة عملها تتطلب كثرة الانتقال؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء
، أن الزوج
من حقه أن يعرف وقت خروج الزوج
ة من البيت وإلى أين تذهب.
وأشار إلى أنه لو سمح الزوج
للزوج
ة في الخروج، وذهبت للعمل وطبيعة عملها التنقل بين مكان لآخر، فوقتها لا يجب عليها أن تخبر زوج
ها وتأخذ إذنه عند كل تنقل.
وأشار إلى أنه لا يعقل أن تخبر الزوج
ة زوج
ها بحضورها اجتماع في الشركة، منوها أن الزوج
ة لا تحب أن تمارس عليها قيود، وفي نفس الوقت تحب من يسأل ويطمئن عليها من وقت لآخر.