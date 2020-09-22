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هل يجوز للزوج معرفة وقت خروج زوجته؟.. الافتاء تجيب

الإفتاء
الافتاء
الثلاثاء، 22-09-2020 08:16 م أحمد سالم
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل للزوجة الحق في عم إخبار زوجها بتحركاتها علما بأن طبيعة عملها تتطلب كثرة الانتقال؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزوج من حقه أن يعرف وقت خروج الزوجة من البيت وإلى أين تذهب.

وأشار إلى أنه لو سمح الزوج للزوجة في الخروج، وذهبت للعمل وطبيعة عملها التنقل بين مكان لآخر، فوقتها لا يجب عليها أن تخبر زوجها وتأخذ إذنه عند كل تنقل.

وأشار إلى أنه لا يعقل أن تخبر الزوجة زوجها بحضورها اجتماع في الشركة، منوها أن الزوجة لا تحب أن تمارس عليها قيود، وفي نفس الوقت تحب من يسأل ويطمئن عليها من وقت لآخر.

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