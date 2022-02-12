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هل شاهدت فأرًا يطير من قبل؟.. شاهد كيف أجبرته أفعى على التحليق في الهواء

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السبت، 12-02-2022 02:53 م


تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصد كاميرا برنامج علمي لسرعة رد فعل أحد الفئران عند ما حاولت أفعى عضه لافتراسه.

ويظهر الفأر رد فعل في جزء من الثانية؛ إذ نجا من كافة محاولات الأفعى لافتراسه، حيث قفز لارتفاع نحو متر من الوضع الثابت؛ عند محاولة الأفعى عضه، معتمدًا على قوة ساقيه.

وبحسب علماء الحياة البرية بالولايات المتحدة فإنهم ثبتوا كاميرات عالية الدقة لدراسة ومراقبة سلوك الحيوانات الثدية، والتي أظهرت أن الفأر الكنغري يمتلك رد فعل أسرع من الأفعى، التي تمتلك ردة فعل تصل إلى 100 ملي في الثانية، فيما اكتشف العلماء أن سرعة رد فعل الفأر الكنغري تصل إلى 70 مليفي الثانية.
 

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