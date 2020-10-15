هل توفي محمود ياسين بفيروس كورونا .. نجله جيب

الخميس، 15-10-2020
10:49 ص
إيمان هاني
أكد عمرو محمود ياسين
، نجل الفنان الراحل
محمود ياسين
، أن والده أصيب بالتهاب رئوي حاد مرتين خلال الشهر الأخير.
وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة تليفونية
مع الإعلامي شريف عامر
، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية
"إم بي سي مصر"، أن الأطباء أخبروهم أنه التهاب ميكروبي وليس فيروسي، معقا:
"الأطباء قالوا مش فيروس كورونا، ولكن لا يقل خطورة عنه".
وتابع :"بعد أيام من شفاء والده عاوده
المرض مرة أخرى، ووضعوه على جهاز تنفس صناعي، لافتًا إلى أنه كان يعاني من انخفاض في
النبض وضغط الدم".
واستكمل: "والدي قام بدوره في الحياة
بشكل رائع، ونحن فخورين بيه، وحان الوقت أن يرتاح وينتقل إلى جوار ربه، وهذه هي سنة
الحياة".
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قال الفنان عمرو محمود ياسين
، نجل الفنان
الكبير محمود ياسين
، إن صلاة الجنازة على والده اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب
صلاة الظهر.
وكشف "عمرو" في اتصال هاتفي ببرنامج
"آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": عن تفاصيل اللحظات الأخيرة
في حياة والده الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عامًا.
وأضاف " من حوالي 20 يوم أصيب بالتهاب
رئوي وخوفنا لتكون كورونا، وعندما ذهبنا في المستشفى اكتشفنا أن عنده التهاب رئوي بسبب
ميكروب وقعد فترة وحالته تحسنت وعاد إلى المنزل بعد تعافيه بخمسة أيام".
وتابع "قعد فترة في البيت وارتفعت
درجة حرارته مرة أخرى، وذهبنا في المستشفى وقعد فترة وحالته كانت بتتحسن ولكن بدأت
الأمور تتدهور فجأة واستدعت حالته وضعه على جهاز التنفس الصناعي وبعدها توفى بسبب توقف
عضلة القلب".
واستطرد "والدي كان فنانا كبيرا وأدى
أدوارا فنية كثيرة، وأدى واجبه كأب وزوج على أفضل وجه بنفس نجاحه في مجال التمثيل،
وكان إنسانا متواضعا ويقدم أعمال فنية تمثل قيم كبيرة في المجتمع".