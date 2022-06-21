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هل أنت حامل؟.. يرفض التبرع بدمه بعد سؤال غريب!

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هل أنت حامل؟.. يرفض التبرع بدمه بعد سؤال غريب!

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التبرع بالدم
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الثلاثاء، 21-06-2022 11:05 ص

يمارس بعض الموظفين أعمالهم بطريقة آلية، ربما اتقاء الأخطاء أو بسبب الاعتياد على طريقة معينة، وحتى لو كان بروتوكول العمل يحتوي على أسئلة غير منطقية، فالواجب أخذ المنطق في الاعتبار تفادياً للوقوع في أخطاء قد تكون محرجة، مثل الموقف الذي تعرض له رجل اسكتلندي في مركز للتبرع بالدم، حيث سئل عما إذا كان "حاملا"!

وخرج ليزلي سنكلير، من عيادة ألبرت هولز في مدينة ستيرلنغ الاسكتلندية، غاضباً، ورفض العودة، بعد أن شعر بالاستفزاز بسبب سؤاله عما إذا كان ينتظر إنجاب طفل أو كان حاملاً خلال الأشهر الستة السابقة، حسب "روسيا اليوم".

وعلى الرغم من جهود جذب المتبرعين من قبل خدمة نقل الدم الوطنية الاسكتلندية، للعثور على 16000 متبرع جديد، رفض موظفو الخدمة الصحية الوطنية (NHS) أخذ دم سنكلير قبل أن يجيب على سؤال حول الحمل.

وقال سنكلير: "أنا غاضب لأنني كنت أتبرع بالدم منذ أن كان عمري 18 عاماً وأمضي قدماً بانتظام"، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، وتابع: "أنا سعيد جداً للقيام بذلك دون أي مشكلة".

وأوضح أنه في حين أنه ليس لديه مانع من ملء استمارات حول "الحالات الطبية أو الأمراض"؛ لأنه يعلم أن "الدم يحتاج إلى الأمان"، فقد وجد سؤال الحمل محيراً.

وأضاف السائق المتقاعد: "أشرت للموظفين أنه من المستحيل بالنسبة لي أن أكون في هذا الوضع، لكن قيل لي إنني سأحتاج إلى الإجابة، وإلا فلن أتمكن من التبرع بالدم. أخبرتهم أن هذا كان غبياً وأنه إذا اضطررت إلى المغادرة، فلن أعود، وكان هذا هو الحال، لقد ركبت دراجتي وذهبت".

وندد الرجل البالغ من العمر 66 عاماً، والذي يدعي أنه تبرع بدمه أكثر من 125 مرة خلال الخمسين عاماً الماضية، بالسياسة الجديدة التي تتبعها هيئة الخدمات الصحية الوطنية ووصفها بأنها "غير منطقية"، مشيراً إلى أن "هناك أشخاصا ضعفاء ينتظرون الدم، بما في ذلك الأطفال، وفي حاجة ماسة للمساعدة".

وعادة، يُطلب من النساء الحوامل الانتظار ستة أشهر بعد الولادة للتبرع بالدم.

وأطلقت NHS ما وصفته بأنه أكبر حملة للتبرع بالدم على الإطلاق في أكتوبر، داعية إلى 100000 متبرع جديد غير مسبوق بحلول الربيع تحسباً لعودة الأطباء إلى إجراء العمليات الجراحية الاختيارية التي تم إيقافها أو تأجيلها إلى حد كبير خلال جائحة "كوفيد-19".
 

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