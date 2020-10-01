هروب أم مع زوج ابنتها.. ماذا حدث

الخميس، 01-10-2020
01:13 م
عبد القادر وحيد- متابعات
في واقعة صادمة استيقظت زوجة على كارثة أسرية بعد إفاقتها من غيبوبة تعرضت
لها، لتعلم من والدها أن أمها هربت مع زوجها.
وفي تفاصيل الواقعة التي ذكرتها صحيفة" ذا صن"
البريطانية، فإن الزوج
ة البرازيلة كاميلا وانيسا دي ميلو، بعد أن استيقظت من غيبوبة كانت فيها بين الحياة والموت
وجدت والدتها قد هربت مع زوجها.
وكانت كاميلا قد التقت برجل أحلامها عندما كانت في الخامسة
والعشرين من عمرها، وكان أكبر منها بعشر سنوات، ووقعا في الحب، وتزوجا في عام 2013.
وأنجبت منه بعد معاناة
طفل يبلغ من العمل ستة أعوام، إلا أن حياتها انهارت في 2017، وأصيبت بجلطة دماغية بعد
إجرائها جراحة لعلاج البدانة وتنظيم هرموناتها وظلت في الغيبوبة
لـ 78 يوما.
وتابعت في حديثها عن الصدمة: إنني لا أستطيع أن أدعوها بأمي
بعد الآن، منوهة أن زوجها كان قد زارها مع والدتها مرتين فقط.
وأوضحت أنه بعد استيقاظي أخذني والدي من المستشفى وأبلغها
بالنبأ المدمر بعد أن علم أن زوجته كانت على علاقة غرامية.
وأضافت أنها عندما واجهت والدتها التي لم تنكر بل وتباهيا
وعشيقها بالعلاقة، شعرت بأسوأ ألم في حياتها.