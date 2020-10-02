هذه الأطعمة تقتل المناعة .. ابتعد عنها

الجمعة، 02-10-2020
01:33 م
متابعات- أمينة عبد العال
يبحث الجميع حاليا عن الأطعمة التي تزيد من المناعة
حتى تساعد علي مقاومة
الفيروسات والأمراض المنتشرة خاصة أن اعتمادها الأساسي علي مقاومة الجسم .
وهناك أطعمة تزيد من مناعة الجسم إلا أن هناك أنواع أخري من الأطعمة قد تقتل المناعة
حسبما أشار
خبراء التغذية .
ومن أهم الأطعمة الضارة التي تقتل
المناعة
وتعتبر الأعداء الرئيسية للجسم هم
السكر
و الدهون المتحولة
.
و أشار الأخصائيين إلي أن الاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يغير البكتريا
الدقيقة مما يعيق الاستجابة المناعية للجسم
.
كما تظهر الدهون المتحولة
عندما يتم قلي الأطعمة بالزيت عدة مرات .
كذلك يجب الانتباه إلي محسنات النكهة والنكهات و الأصباغ من الممكن أن تؤثر
زيادتها علي حالة المناعة
.
و يعتبر تناول نفس الطعام باستمرار ضار أيضا بالمناعة
، كما أنه من المهم
تنوع الأطعمة التي نتناولها حتى نحصل علي مجموعة كاملة متنوعة من الفيتامينات
والعناصر المهمة و مضادات الأكسدة والمواد التي يحتاجها الجسم .