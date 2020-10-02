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هذه الأطعمة تقتل المناعة .. ابتعد عنها

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 02-10-2020 01:33 م متابعات- أمينة عبد العال
يبحث الجميع حاليا عن الأطعمة التي تزيد من المناعة حتى تساعد علي مقاومة الفيروسات والأمراض المنتشرة خاصة أن اعتمادها الأساسي علي مقاومة الجسم .
وهناك أطعمة تزيد من مناعة الجسم إلا أن هناك أنواع  أخري من الأطعمة قد تقتل المناعة حسبما أشار خبراء التغذية .
 ومن أهم الأطعمة الضارة التي تقتل المناعة  وتعتبر الأعداء الرئيسية للجسم هم السكر و الدهون المتحولة .
و أشار الأخصائيين إلي أن الاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يغير البكتريا الدقيقة مما يعيق الاستجابة المناعية للجسم
.
كما تظهر الدهون المتحولة عندما يتم قلي الأطعمة بالزيت عدة مرات .
كذلك يجب الانتباه إلي محسنات النكهة والنكهات و الأصباغ من الممكن أن تؤثر زيادتها علي حالة المناعة .
و يعتبر تناول نفس الطعام باستمرار ضار أيضا بالمناعة ، كما أنه من المهم تنوع الأطعمة التي نتناولها حتى نحصل علي مجموعة كاملة متنوعة من الفيتامينات والعناصر المهمة و مضادات الأكسدة والمواد التي يحتاجها الجسم .
 

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