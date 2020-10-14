الأربعاء، 14-10-2020
02:53 م
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها حتى لا
تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي .
ومن أهم هذه الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها : اللحوم الحمراء و اللحوم المصنعة
و الوجبات السريعة و الأطعمة المقلية و الأطعمة المعلبة .
كما نصح الخبراء بالتعرض لأشعة الشمس باستمرار وممارسة الرياضة و النوم
لساعات كافية .
ونصح الأطباء بتناول بعض الأطعمة التي تزيد من مناعة الجسم ضد سرطان الثدي
، التوت و الطماطم والسبانخ
و الثوم و الشاي الأخضر و الجوز .