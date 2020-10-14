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هذه الأطعمة تزيد من فرص الإصابة بـ" سرطان الثدي "

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 14-10-2020 02:53 م متابعات- أمينة عبد العال
كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها حتى لا تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي .
ومن أهم هذه الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها : اللحوم الحمراء و اللحوم المصنعة و الوجبات السريعة و الأطعمة المقلية و الأطعمة المعلبة .
كما نصح الخبراء بالتعرض لأشعة الشمس باستمرار وممارسة الرياضة و النوم لساعات كافية .
ونصح الأطباء بتناول بعض الأطعمة التي تزيد من مناعة الجسم ضد سرطان الثدي ، التوت و الطماطم والسبانخ و الثوم و الشاي الأخضر و الجوز .
 

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