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هذا ما يحدث للدماغ عند الإحتضار والموت!!

هذا ما يحدث اثناء الموت
هذا ما يحدث اثناء الموت
 
الخميس، 15-10-2020 04:02 م المصريون
عملية الاحتضار او الموت دائما مجهولة بالنسبة للإنسان، فلا نعرف ماذا يحدث للإنسان عند الاحتضار وما سيحدث بعد الموت.
ولكن هناك مجموعة من العلماء اكتشفوا ان مخ الانسان يحدث به نشاط زائد عن الطبيعي وقت الاحتضار، وذلك عندما أحدث باحثون من جامعة ميتشيغان، سكتة قلبية لدى الفئران أثناء مراقبة نشاط الدماغ في الوقت نفسه، وأذهلوا عندما اكتشفوا أن نشاط الدماغ ارتفع في آخر 30 ثانية من حياتها.
وقال جيمو بورجيغين، أستاذ مشارك في علم وظائف الأعضاء الجزيئي والتكاملي وفي علم الأعصاب: "هذه الدراسة، التي أجريت على الحيوانات، هي أول دراسة تتناول ما يحدث للحالة العصبية الفسيولوجية للدماغ المحتضر، و  استنتجنا أنه إذا كانت تجربة الاقتراب من الموت ناتجة عن نشاط الدماغ، فيجب تحديد الارتباطات العصبية للوعي في البشر أو الحيوانات حتى بعد توقف تدفق الدم في المخ".
وما يعنيه هذا هو أن تجارب الاقتراب من الموت يمكن أن تُعزى إلى هذه الزيادة في نشاط الدماغ.
وبشكل أساسي، إذا كان الدماغ أكثر نشاطا، فقد يكون لدى المرء رؤى حية، ما يدفعهم إلى الاعتقاد بأنهم رأوا الحياة الآخرة.
وتعد تجارب الاقتراب من الموت ظاهرة شائعة، حيث يزعم الناجون غالبا أنهم رأوا ضوءا ساطعا في نهاية نفق، أو رأوا أحباءهم الذين ماتوا قبل سنوات.
وخلص بوجيغين إلى أن: "هذه الدراسة تخبرنا أن تقليل الأكسجين أو كل من الأكسجين والجلوكوز أثناء السكتة القلبية، يمكن أن يحفز نشاط الدماغ الذي هو سمة من سمات المعالجة الواعية، كما أنه يوفر أول إطار علمي لتجارب الاقتراب من الموت التي أبلغ عنها العديد من الناجين من السكتة القلبية".
 

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