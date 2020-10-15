الجمعة 16 أكتوبر 2020
توقيت مصر 00:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

رانيا محمود ياسين: رحيل والدي ترك فراغا كبيرا

شاهد.. تفاصيل "خناقة" باسم سمرة وعمر كمال

وزير المالية يكشف: أزمة فيروس كورونا عنيفة ومستمرة

وزير التعليم يكشف طبيعة الأسئلة في الامتحانات الإلكترونية

الكاف يكشف موعد إجراء قرعة ملعب نهائي دوري الأبطال

الرئيس السيسي يستجيب لطلب شيخ الأزهر ويصدر قراراً هاماً

كارثة .. أغتصاب زوجة أمام زوجها في الإسماعيلية والسبب!!

اسرار صادمة حول قتل رضيع خنقاً على يد والدته

كارثة .. فرنسا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا في خلال يوم

هذا ما قاله نجل الفنان الراحل محمود ياسين عن والده

محمود ياسين
محمود ياسين
 
الخميس، 15-10-2020 11:25 م المصريون ـ متابعات
أعرب الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، عن فخره بمشهد جنازة والده الفنان الراحل، قائلا: "الوالد أعماله قليلة منذ حوالي 10 سنوات، وهو بعيد عن الساحة ورغم هذا كان في اهتمام كبير من المصريين ودعم ومساندة جبارة وهذا بسبب إرث الوالد عبر تاريخ طويل في الفن والمسرح والإذاعة".
وأوضح الفنان عمرو محمود ياسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، أن حب المصريين لمحمود ياسين يعود إلى أنه كان يختار أعمالا تمس المواطن والأسرة المصرية والأعمال الوطنية والدينية، مؤكدا أن والده كان يعي قدرة كلمة فنان وكان قدوة يحرص على الظهور في أفضل صورة وسلوك.
وردا على سؤال متعلق بوصية الفنان الراحل له قبل وفاته، علق قائلا: "مفيش وصية بالمعنى المفهوم ولكن الوصية بسمعها من وأنا صغير ودائما كان يوصيني بالأمور المتعلقة بالإخلاص في كل شيء في الدراسة والعمل والعبادة، وإذا كنت جزء من الأسرة تخلص في مشاعرك"، مؤكدًا أن الإخلاص مفتاح نجاحه في حياته كلها.


 

إقرأ ايضا

رانيا محمود ياسين

رانيا محمود ياسين: رحيل والدي ترك فراغا كبيرا

عمرو كمال باسم السمرة

شاهد.. تفاصيل "خناقة" باسم سمرة وعمر كمال

حبس الطفلة قاتلة والدتها بتحريض زوجة والدها

فتاة تقتل صديقتها الحامل لسرقة جنينها

أخبار متعلقة

رجاء الجداوي ومحمود ياسين

سر بكاء رجاء الجداوي بعد اصابة محمود ياسين بالزهايمر

محمود ياسين وشهيرة

هل توفي محمود ياسين بفيروس كورونا .. نجله جيب

محمود ياسين

نجل محمود ياسين: هذا أغرب ما حدث لوالدي قبل ساعات من الوفاة

محمود ياسين وشهيرة

عمرو دياب ينعى الفنان محمود ياسين بكلمات مؤثرة

202010140951545154

تشيع جنازة محمود ياسين من مسجد الشرطة بأكتوبر

محمود ياسين وشهيرة

بكلمات مؤثرة "شهيرة" تنعى رحيل محمود ياسين