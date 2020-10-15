هذا ما قاله نجل الفنان الراحل محمود ياسين عن والده
محمود ياسين
الخميس، 15-10-202011:25 مالمصريون ـ متابعات
أعرب الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، عن فخره بمشهد جنازة والده الفنان الراحل، قائلا: "الوالد أعماله قليلة منذ حوالي 10 سنوات، وهو بعيد عن الساحة ورغم هذا كان في اهتمام كبير من المصريين ودعم ومساندة جبارة وهذا بسبب إرث الوالد عبر تاريخ طويل في الفن والمسرح والإذاعة".
وأوضح الفنانعمرو محمود ياسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، أن حب المصريين لمحمود ياسين يعود إلى أنه كان يختار أعمالا تمس المواطن والأسرة المصرية والأعمال الوطنية والدينية، مؤكدا أن والده كان يعي قدرة كلمة فنان وكان قدوة يحرص على الظهور في أفضل صورة وسلوك.
وردا على سؤال متعلق بوصية الفنان الراحل له قبل وفاته، علق قائلا: "مفيش وصية بالمعنى المفهوم ولكن الوصية بسمعها من وأنا صغير ودائما كان يوصيني بالأمور المتعلقة بالإخلاص في كل شيء في الدراسة والعمل والعبادة، وإذا كنت جزء من الأسرة تخلص في مشاعرك"، مؤكدًا أن الإخلاص مفتاح نجاحه في حياته كلها.