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هذا ما قاله الفنان حمادة هلال عن أغنيته المثيرة للجدل

حمادة هلال
حمادة هلال
 
الأحد، 25-10-2020 11:17 م المصريون ـ متابعات
قال الفنان حمادة هلال، إنه حريص على طرح أغاني تحمل رسالة إيجابية وهدف، وتبقى في أذهان الناس، وتابع: "أنا لو كنت عاوز أعمل أغاني هجص زي ما بيقولوا كان هيبقا اتجاهي من زمان.. كلمة شخلعة قلبت العالم كله ونازلة غلط.. وأنا أحب أعمل أغاني لها هدف وتعيش".
وأضاف "هلال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بـالتليفزيون المصري، أن الأغنية كان محدد لها أن تطرح في رأس السنة ولكن بسبب وجود أغنية تحمل نفس الاسم للفنان محمد رمضان، استعجل العاملين لدي في شركة الإنتاج والعاملين في السوشيال ميديا، وطرحوا البرومو حتى يتم التأكيد أن هذه الأغنية تخصهم.
واستطرد "هلال": "أنا لو أخطأت بعتذر لكل الناس اللي مفهموش.. لما تنزل الأغنية كاملة الناس هتفهم وجهة نظري"، مشيراً إلى أنه يعمل على تعديل كلمات الأغنية قبل طرحها على الجمهور.
 

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