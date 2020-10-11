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هذا الأسم اختارته دينا بطمة لأبنتها الثانية

دينا بطمة
دينا بطمة
 
الأحد، 11-10-2020 09:22 م المصريون
استقبلت الفنانة المغربية دنيا بطمة مولودتها الثانية التي اختارت لها اسم "ليلي روز" على اسم والدتها.
ونشرت دنيا بطمة صورة لها مع مولودتها داخل المستشفى، وكتبت: "رزقنا اليوم بفرحة كبيرة وأميرة ما أحلاها الله يحميها اسمها ليلي روز..على اسم أمي الغالية الحمد لله علي سلامتك حبيبة مامي كل العيلة فرحانة فيك".
ووجه محمد الترك زوج دنيا بطمة رسالة لابنتهما عبر حسابه على "انستغرام" ، جاء فيها: "الحمدالله حمدا كثر اليوم وصلت على الدنيا اميرتي الصغيره واقول يا هلا بمن على الدنيا حضر. مثل نور الشمس وأنوار القمر … جانا اليوم أحلى خبر بوصول اميرتي كانها عروسة مثل القمر سبحان ربي اللي أمر…. وأعطانا هدية العمر".
 

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