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هجوم عنيف على فنانة شهيرة بعد ممارستها جهاد النكاح في مسلسل رمضاني وترد

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يسرا المسعودي
 
الثلاثاء، 20-04-2021 11:01 ص المصريون

تعرضت الممثلة التونسية يسرا المسعودي لهجوم كبير من قِبل المتابعين، بسبب دورها في المسلسل المصري "القاهرة كابول"، الذي يعرض حالياً بالموسم الدرامي الرمضاني.
واتهمت يسرا بالإساءة الى المرأة التونسية وتشجيعها على جهاد النكاح، على حد قول بعض المتابعين، من خلال أحداث المسلسل وشخصيتها هي بالذات، وقالوا إنها لا تُمثّل المرأة التونسية.
وبعد هذا الهجوم عليها، ردّت يسرا من خلال بيان عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، كشفت فيه العديد من التفاصيل، معربة عن استيائها من الهجوم الذي تعرضت له من الجمهور التونسي بسبب دورها في مسلسل "القاهرة كابول".
وقالت يسرا فى تصريحات صحفية: "تعرضت لعدد كبير من رسائل الشتاتم والإهانة بسبب دوري في مسلسل القاهرة كابول، وأقدّم دور فتاة تتحدث باللهجة التونسية الريفية، وعلى عكس المتوقع فبدلا من أن يسعد الجمهور التونسي أنني قدمت اللهجة الريفية التي تستخدم في المسلسلات التونسية من أجل الكوميديا في عمل فني مصري عربي بشكل محترم أهانوني وهاجمونني".
وأضافت المسعودي: "الجمهور المصري أشاد بي في حين أن جمهور بلدي التونسي هاجمني لأنني قدمت قضية جهاد النكاح والحقيقة أن هناك فتيات من جميع الوطن العربي والأجنبي شاركن في جهاد النكاح والتليفزيون التونسي استضاف فتيات تونسيات كن في أفغانستان والعراق شاركن هناك إذا لماذا الهجوم علي وأنا أقدم نموذجا موجودا".
وتابعت يسرا: "أنا من اقترحت على المخرج حسام علي أن أتحدث باللهجة التونسية الريفية، خاصة أن حسام أراد أن أتحدث باللهجة التونسية البيضاء، فلدي ورق رائع لا يمكن أن يتم تعديل كلمة عليها وكذلك لولا إرشادات ونصائح المخرج حسام علي لما خرج الدور بهذا الشكل".
واختتمت يسرا: "الفنان طارق لطفي أرسل لي رسالة هنأني على الدور والحقيقة طارق فنان كبير ساعدني كثيرا حتى يخرج الدور بهذا الشكل وأريد أن أقول إنني سفيرة لبلدي في أي دراما أقدمها وتقديم دور مرفوض من قبل الجمهور ليس معناه أنه يمثل فتيات المجتمع التونسي وإنما هن فتيات قليلات شاركن بهذا الفعل، وحدث مع فتيات من جميع البلاد العربية ولابد أن يتفهم الجمهور طبيعة الدور والعمل ككل خاصة أن المسلسل يحقق نسبة مشاهدة عالية جدا في تونس، فالشعب التونسي يعشق الدراما المصرية".

وكانت يسرا المسعودى تعرضت لانتقادات شديدة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وجاءت الانتقادات للممثلة التونسية بسبب دورها فى مسلسل “ القاهرة كابول ” ، الذى يقوم ببطولته طارق لطفى.
ويشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.
 

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