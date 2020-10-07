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هجوم على نجمة سعودية بعد ارتباطها برجل متزوج

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هيا الغماس
 
الأربعاء، 07-10-2020 03:12 م محمد فضل

شن رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا عنيفًا على الفاشينيستا السعودية هيا الغماس المعروفة بـ"سوالف هيون"، بعد إعلان زواجها من رجل أعمال سعودي يدعى عبدالعزيز البجادي صاحب سلسلة مطاعم في المملكة العربية السعودية.
وأثار زواج السعودية الشهيرة، الجدل فبعض متابعيها باركوا لها ولزوجها فيما انتفدها آخرون لأن عريسها رجل متزوج ولديه زوجة أولى وأطفال ووصفها البعض بـ "خطافة الرجال".
ونشرت "هيون" فيديوهات من حفل زفافها على رجل الأعمال السعودي، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تباينت ردود الفعل عليها.

 

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