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هاني شاكر منفعلا: حالنا بقى صعب

هاني شاكر
هاني شاكر
 
الثلاثاء، 08-09-2020 02:02 م إيمان هاني

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إنه منذ جائحة كورونا ونقابة الموسيقيين تقوم بجميع التزاماتها كاملة ولم تتأخر عن أي فرد من أعضائه، وأنه تم تقديم المنح من علاج ومعاشات.
وأضاف نقيب الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" عبر فضائية دي إم سي، أن النقابة قامت بصرف الكثير لأعضائها، مشيرا إلى أن هناك 40 ألف عضو وأسرهم مسئولون من النقابة، منوهًا إلى أنه يجب أن يتم النظر للموسيقيين بعين الاعتبار من الدولة، مؤكدا أن النقابة تعانى من عدم توفر موارد نتيجة توقف النشاط حتى الآن، معقبا: "حالنا بقى صعب".

وتابع:" كل قطاعات العمل عادت لوظائفها بالدولة واستمرت، وحتى الآن لم يعد الموسيقيون للعمل، مؤكدا أنه يوجه صرخة الموسيقيين لرئيس الوزراء، متمنيًا أن يعود الموسيقيون لعملهم وسيتم الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، التى ستحددها الدولة معلقا: "سنلتزم بها كبير وصغير".



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