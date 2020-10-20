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هاشتاج " ادعم إذاعة القرآن الكريم " يتصدر تويتر .. وهجوم كاسح على صاحب فيديو الإساءة

محمد أشرف
هاشتاج " ادعم إذاعة القرآن الكريم " يتصدر تويتر .. وهجوم كاسح على صاحب فيديو الإساءة
 
الثلاثاء، 20-10-2020 06:19 ص أحمد عادل شعبان
تصدر هاشتاج " #ادعم_إذاعة_القرآن_الكريم موقع تويتر وذلك بعد قيام يوتيوبر مغمور يدعى محمد أشرف بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم في ستاند أب كوميدي متداول.

وقال أحد المتابعين: طول ماهيا شغاله بحس أن فى بركه فى البيت حتى برامجها انا طول عمرى بنسمع الصبح بريد الاسلام قبل مابنروح ع مدارسنا.

وقال آخر: يا ابني أنت حاولت تعمل أي حاجة تشهرك .. بس للأسف هتتشهر من أسوأ أبواب الشهرة .. " باب اللعنة " و هتعيط و هتتلعن برضو #ادعم_اذاعة_القرأن_الكريم ولو أنها مش محتاجة دعم لمجرد تطاول شيء ذلك على رموزها.

وقال ثالث: اعتقد ان الاذاعه دي كلنا متربين عليها ف كان على الاقل حد من اللي قدامه يرد عليه او يعترض او يقول اي حاجه لعدم السخريه من منه دينيه عظيمه دي الاذاعه لكن للاسف وصل بينا التفاهة ان في ناس شافت دا و كانت مبسوطه اللهم انِر بصيرتنا .

وقال آخر: الولد الذي تطاول على اذاعه_القران_الكريم لازم ياخد درس يأدبة ويجعله عبرة لأى من يفكر في مثل هذا التصرف الأخرق.
 

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