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نوال الزغبي تثير ضجة علي مواقع التواصل بصورة لها مع ابنها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
Native
الأربعاء، 03-11-2021 08:46 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة نوال الزغبي ضجة علي مواقع التواصل بعد مشاركتها لصورة لها مع ابنها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
وظهرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مع ابنها " جورجي"، في أول ظهور لها معه، وعلقت علي الصورة قائلة:" "صار شاب الله يحمي كل أولاد العالم، أول مرة جورجي يقبل يتصور".
جدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لديها 3 أبناء " فتاة و صبيان" من مدير أعمالها و زوجها السابق " إيلي ديب" واستمر زواجهما 15 عام .
شاهد الصورة..

 

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