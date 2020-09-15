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نهاية صادمة.. شلال يبتلع عروسا أمام عريسها

نهاية صادمة.. شلال يبتلع عروسا أمام عريسها
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الثلاثاء، 15-09-2020 10:29 ص عبد القادر وحيد- متابعات
"كانت أسوأ لحظة في حياتي، صورة غرقها بلا حول ولا قوة في الماء، ومحاولاتي لإنقاذها دون جدوى، تحطم قلبي أكثر"، كانت هذه هي كلمات  الشاب بنيامين التي عبر من خلالها عن حزنه الشديد في فقدان حبيبته.
كما وصف بنيامين اللحظات الأخيرة لخطيبته، قائلا: "بدت تشومبا جميلة وهي تلتقط الصور، ثم ذهبت في ومضة، بعد أن انزلقت بالخطأ في السد الذي غمرته المياه واختفت في الماء".
وكان شاب وشابة، من مقاطعة ناندي، غربي كينيا، قد خططا لقضاء وقتا ممتعا برفقة بعضهم البعض، حتى يصبح يوما فريدا من نوعه ومحفورا في ذاكرتهم.
لكن في لحظة تحول المشهد لحادث مأساوي، بوفاة دوركاس جيبكيموي تشومبا، ذات الـ31 عاما، إثر انزلاقها في شلال تشيبكيت.
وكانت تشومبا قد أرادت الاستمتاع بالمناظر الخلابة عن قرب، والتقاط صور تذكارية برفقة خطيبها بنيامين كازونجو، إلى أنها فقدت صوابها وسقطت في الماء، ليكن الحدث الأسوأ على الإطلاق الذي سيظل محفورا في ذاكرة الشاب الذي فقد حبيبته أمام عينيه.
وبحسب ما ذكرته صحيفة"ستاندرد، فقد كانت عائلة تشومبا تخيم في الشلالات، على أمل أن يتم استرداد جسدها، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، إذ لم تنجح جميع جهود الغواصين المحليين.

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