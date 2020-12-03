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نكشف مرضها.. انتكاسة في صحة فيفي عبده: «ادعولي»

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فيفي عبده
 
الخميس، 03-12-2020 08:01 م محمد فضل

شهدت الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده انتكاسة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، في الوقت الذي خرجت فيه اليوم بفيديو على الجمهور تطلب منهم الدعاء.
ونشرت فيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" قالت فيه: "وحشتونى جدا وادعوا لى لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عنى وأطلع لكم واشوفكم".
وأضافت: "ادعو لى إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومنى من اللي أنا فيه".
وتابعت: "بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللى هيقومنى من اللي انا فيه ويرجعنى تانى أحسن من الأول".
وتعاني الفنانة فيفي عبده من آلام في الظهر ليس أكثر، لكنها زادت عليها الفترة الأخيرة، ما جعلها تلازم المنزل مع الحصول على بعض الأدوية والمسكنات.

 

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