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نرجس المغربية تطرح أحدث أغنياتها.. وتحقق نجاحًا واسعًا عبر «يوتيوب»

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نرجس المغربية
Native
Teads
الأربعاء، 05-10-2022 08:55 م


طرحت المطربة المغربية الشابة، نرجس النايلي، وشهرتها نرجس المغربية، أحدث أغنياتها بعنوان «مزة وشياكة.. ودايمًا حواليا طاقة».
وقالت المطربة نرجس المغربية، إن الأغنية حققت انتشارًا واسعًا بمجرد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وعبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«إنستجرام». 
وأضافت نرجس المغربية، أن الأغنية من إدارة أعمال محمد ناصف ومن كلمات وألحان مانو وإنتاج إسلام ساسو وإخراج مودي رجب.
وكانت المطربة نرجس المغربية، قد طرحت أغنية خلال الشهور الماضية بالتعاون مع المطرب محمد شاهين، بعنوان «بيتك بيتك»، إذ حققت انتشارًا كبيرًا على موقع الفيديوهات «يوتيوب».
يذكر أن نرجس المغربية، قد طرحت أغنية خلال الفترة الماضية بعنوان «صوتك عالي أوي.. الدنيا ما تهدتش»، من كلمات وألحان عمرو العزبي، وإنتاج محمد ناصف.
وتستعد المطربة نرجس المغربية، في التجهيز للأغنية الجديدة التي تحمل عنوان «خرزة زرقا»، وذلك بالتعاون مع الموزع، عمرو الخضري.




 

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