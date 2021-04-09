نجم شهير: شاهدت أحد الفضائيين بأم عيني

الجمعة، 09-04-2021
01:41 م
فتحي مجدي
قال جاريث بيل
، قائد منتخب ويلز لكرة القدم، ومهاجم فريق توتنهام
الإنجليزي المعار من ريال مدريد الإسباني، إن الفضائيين
موجودون بنسبة "100 بالمائة"، وأشار إلى أنه رأى أحدهم بنفسه.
جاء ذلك في مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، يتناوب خلاله بيل، وزميله قلب دفاع توتنهام
جو رودون على طرح أسئلة تتطرق إلى مواضيع مختلفة غير متعلقة بكرة القدم والتي يقومان بانتقائها عشوائيًا من حاوية صغيرة.
وحينما سئل بيل: "هل تؤمن بالفضائيين
؟" رد قائلاً: "لقد أجرينا نقاشًا طويلًا حول هذا الأمر"، لكنه يتردد بعد ذلك، ويواصل القول إنه يريد أن يكون "في المنتصف" و"لا يتسبب في جدال".
قال بيل: "هناك الكثير من نظريات المؤامرة وهناك لقطات للأطباق الطائرة التي أصدرتها حكومة الولايات المتحدة."
وأضاف: "هناك بالتأكيد كائنات فضائية بنسبة 100 بالمائة. 100 في المائة".
لكن زميله رودون ظل متشككًا، واصفًا اللقطات بأنها "مزيفة" وسرعان ما غير الموضوع من خلال طرح السؤال التالي، لكن بيل لم يكن لديه أي منها لأنه حرص على طرح السؤال خلال المقابلة بحثًا عن "إجابة نهائية".
وتساءل رودون: "لماذا أتلقى الأسئلة الصعبة وهو يحصل على الأسئلة البسيطة؟" ليقول له بيل مبتسمًا: "حسنًا، من يقود الأجسام الطائرة المجهولة؟".
لكن رودون لم يتأثر بالسؤال، إذ أجاب بقوله: "أعلم أن بعض الأجسام الطائرة الطائرة ربما تكون بعض الأشياء الحكومية السرية"، مضيفًا: "لقد رأيت جسمًا غامضًا" حيث يرفض رودون المطالبة بسرعة ويغير الموضوع مرة أخرى.
ومع ذلك، يرفض بيل السماح لرودون بالخروج من المأزق الذي يصر على "أنك لا تعرف ما هو موجود"، ولكن بعد بعض التحديق من زميله، قال رودون: "سأقول نعم"، كما يردد بيل:" هناك كائنات فضائية".