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نجم شهير : أتناول "بول البقر" يوميا لهذا السبب

أكشاي كومار
أكشاي كومار
السبت، 12-09-2020 01:31 م متابعات- أمينة عبد العال
كشفت ، أكشاي كومار ، نجم بوليود عن عادة يومية يتبعها و هي أنه يشرب بول البقر يوميا والذي يؤكد عدد كبير من الهنود أنه له منابع علاجية كبيرة ضد أمراض عديدة منها " كوفيد_19 " .
و أكشاي معروف بتأييده لرئيس الوزراء الهندي ، ناريندرا مودي ، الذي يستثمر ملايين الدولارات لتطوير منتجات محضرة من بول أور روث هذه الحيوانات التي يقدسها الهندوس المتدينون ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و لهذه المنتجات قدرة كبيرة في مكافحة السكري أو السرطان كما تستخدم في صنع معجون الأسنان حسب معتقدات الهنود بالرغم من أنه لم تثبت دراسة علمية متكاملة لهذه المزايا المزعومة .
و نشر الممثل الهندي الشهير هذه المعلومات علي وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لبرنامج تلفزيوني مع المغامر البريطاني بير جريلز وخلال البرنامج الرجلان الشاي المحضر من فضلات الفيلة داخل محمية نمور هندية ، وقال أنه يتناول بول القمر يوميا من أجل مزاياه العلاجية في الطب التقليدي الهندي مؤكدا أن هذا سر ارتياحه .

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