السبت، 12-09-2020
01:31 م
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت ، أكشاي كومار
، نجم بوليود
عن عادة يومية يتبعها و هي أنه يشرب بول
البقر يوميا والذي يؤكد عدد كبير من الهنود أنه له منابع علاجية كبيرة ضد أمراض
عديدة منها " كوفيد_19 " .
و أكشاي معروف بتأييده لرئيس الوزراء الهندي ، ناريندرا مودي ، الذي يستثمر
ملايين الدولارات لتطوير منتجات محضرة من بول أور روث هذه الحيوانات التي يقدسها
الهندوس المتدينون ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و لهذه المنتجات قدرة كبيرة في مكافحة السكري أو السرطان كما تستخدم في صنع
معجون الأسنان حسب معتقدات الهنود بالرغم من أنه لم تثبت دراسة علمية متكاملة لهذه
المزايا المزعومة .
و نشر الممثل الهندي الشهير هذه المعلومات علي وسائل التواصل الاجتماعي
للترويج لبرنامج تلفزيوني مع المغامر البريطاني بير جريلز وخلال البرنامج الرجلان
الشاي المحضر من فضلات الفيلة داخل محمية نمور هندية ، وقال أنه يتناول بول القمر
يوميا من أجل مزاياه العلاجية في الطب التقليدي الهندي مؤكدا أن هذا سر ارتياحه .