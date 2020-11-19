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نجم الأهلي يهاجم آمنة نصير بعد فتوى زواج المسلمة من غير المسلم: اتقي الله يا شيخة

آمنة نصير
نجم الأهلي يهاجم آمنة نصير بعد فتوى زواج المسلمة من غير المسلم: اتقي الله يا شيخة
 
الخميس، 19-11-2020 06:20 ص أحمد عادل شعبان
شن أحمد فوزي - حارس مرمى الأهلي السابق - هجوما حادا على الدكتورة آمنة نصير - أستاذة الفلسفة والعقيدة في الأزهر - بعد قولها بعدم وجود نص قرآني يحرم زواج المسلمة من غير المسلم.

وقال في تغريدة عبر تويتر: يعني الدين وقف عند زواج المسلمة من غير المسلم ربنا بيقول للنبي في سورة الممتحنة (فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلي الكفار لا هن حلٌ لهم ولا هم يحلون لهن) نص واضح وصريح بتحريم الزواج أو المعاشرة بين المسلمة والكافر .

وأضافت: هتيجي تقولي انتي مفيش نص واضح اومال ايه ده؟ اتقي الله يا شيخة.
 

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