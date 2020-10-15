نجل محمود ياسين: هذا أغرب ما حدث لوالدي قبل ساعات من الوفاة

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الخميس، 15-10-2020 08:32 ص أحمد عادل شعبان
كشف السيناريست عمرو محمود ياسين تفاصيل والده عن عمر يناهز 79 سنة .

وقال في مداخلة مع برنامج "التاسعة": أصيب والدي بالتهاب رئوي وليس كورونا وتم إجراء اللازم له وتحسن بالفعل لكن تفاجأنا أن الحالة أصبحت تسوء بمعدل سريع.

وأضاف: الحالة كانت مستقر لكن حدث تطور مهم في الحالة الصحية للفنان محمود ياسين حيث تحسنت صحته بشكل ملحوظ وأنا أسميها ( مقابلة الوداع) .

واستدرك: حدث تحسن مبهج في صحته ولأول مرة أراه حاضر الذهن بهذا الشكل منذ سنوات وأمسك الهاتف وتحدث مع كل أفراد الأسرة .

وتابع: شعرت أنه يتحسن وقد يخرج من المستشفى قريبا لكن اتضح أنها مقابلة الوداع.

واستدرك: بعدها حدثت تطورات صعبة وتم وضعه على جهاز التنفذ الصناعي وأدركت أنه في مرحلة الاحتضار وأبلغني الأطباء أن نسبة الوفاة 95% حتى تم إعلان الوفاة بالفعل.
 

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