نجل محمود ياسين: هذا أغرب ما حدث لوالدي قبل ساعات من الوفاة

الخميس، 15-10-2020
08:32 ص
أحمد عادل شعبان
كشف السيناريست عمرو محمود ياسين
تفاصيل والده عن عمر يناهز 79 سنة .
وقال في مداخلة مع برنامج "التاسعة": أصيب والدي بالتهاب رئوي وليس كورونا وتم إجراء اللازم له وتحسن بالفعل لكن تفاجأنا أن الحالة أصبحت تسوء بمعدل سريع.
وأضاف: الحالة كانت مستقر لكن حدث تطور مهم في الحالة الصحية للفنان محمود ياسين
حيث تحسنت صحته بشكل ملحوظ وأنا أسميها ( مقابلة الوداع) .
واستدرك: حدث تحسن مبهج في صحته ولأول مرة أراه حاضر الذهن بهذا الشكل منذ سنوات وأمسك الهاتف وتحدث مع كل أفراد الأسرة .
وتابع: شعرت أنه يتحسن وقد يخرج من المستشفى قريبا لكن اتضح أنها مقابلة الوداع.
واستدرك: بعدها حدثت تطورات صعبة وتم وضعه على جهاز التنفذ الصناعي وأدركت أنه في مرحلة الاحتضار وأبلغني الأطباء أن نسبة الوفاة 95% حتى تم إعلان الوفاة بالفعل.