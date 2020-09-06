راسلت يوتيوب و طالبت بتوقيف جميع القنوات اليوتيوبية اللي غير قانونية.



ما عندك تنازل مني على كل عمل بتنحذف قناتك كلياً.



لا تزعلون بس حقي اعطيتكم مجاناً عشرين سنة استهبلتم و كل من هب و دب غنى و كتب فلكلور. قناتنا توزع كل شي و تسحبون اعمالنا بقنواتكم.



لا طز فيكم كلكم.