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نجل فنان شهير يصدم الجميع: "طز فيكم كلكم"

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طلال مداح
 
الأحد، 06-09-2020 07:59 م محمد فضل - متابعات

شن نجل الفنان السعودي الراحل طلال مداح، هجوما جديدا على من يستخدم أغاني والده بإعادة توزيعها وبثّها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
واتهم عبدالله طلال مداح،  من يسعى  لتحقيق مكاسب مادية على حساب أغاني والده، دون الحصول على تنازل كتابي منه كونه الوريث الوحيد له، موجها إنذارا أخيرا لمن يُقدم على ذلك الفعل مجددا، وعلقّ بقوله: ”طز فيكم كلكم“.
وقال نجل طلال مداح تغريدة عبر حسابه في  ”تويتر“ : ”راسلت يوتيوب و طالبت بتوقيف جميع القنوات اليوتيوبية اللي غير قانونية.. ما عندك تنازل مني على كل عمل بتنحذف قناتك كليًا“.
وأضاف  ”مداح“ : ”لا تزعلون بس حقي أعطيتكم مجانًا عشرين سنة استهبلتم وكل من هب ودبْ غنى وكتب فلكلور.. قناتنا توزع كل شي وتسحبون أعمالنا بقنواتكم.. لا طز فيكم كلكم“.

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