الأحد، 06-09-2020
07:59 م
محمد فضل - متابعات
شن نجل
الفنان السعودي الراحل طلال مداح
، هجوم
ا جديدا على من يستخدم أغاني والده بإعادة توزيعها
وبثّها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
واتهم
عبدالله طلال مداح
، من يسعى لتحقيق مكاسب مادية على حساب أغاني والده، دون الحصول
على تنازل كتابي منه كونه الوريث الوحيد له، موجها إنذارا أخيرا لمن يُقدم على ذلك
الفعل مجددا، وعلقّ بقوله: ”طز فيكم كلكم“.
وقال
نجل طلال مداح
تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“
: ”راسلت يوتيوب و طالبت بتوقيف جميع القنوات اليوتيوبية اللي غير قانونية.. ما عندك
تنازل مني على كل عمل بتنحذف قناتك كليًا“.
وأضاف ”مداح“ : ”لا تزعلون بس حقي أعطيتكم مجانًا عشرين
سنة استهبلتم وكل من هب ودبْ غنى وكتب فلكلور.. قناتنا توزع كل شي وتسحبون أعمالنا
بقنواتكم.. لا طز فيكم كلكم“.