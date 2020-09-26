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نجاة فنان مصري من الموت المحقق رفقة هيفاء وهبي

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نجاة فنان مصري من الموت المحقق رفقة هيفاء وهبي

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نجاة فنان مصري من الموت المحقق رفقة هيفاء وهبي
السبت، 26-09-2020 08:48 م
كشف الفنان المصري صبري فواز، كيف نجا الموت عندما كان رفقة الفنانة هيفاء وهبي.

وذكر أنه تعرض للموت المحقق في حادث انفجار مرفأ بيروت.

وذكر أنه كان في بيروت يصور مسلسل "أسود فاتح"، وقت حادثة انفجار مرفأ بيروت، لكن ليس في نفس منطقة الانفجار.

وتابع أنه "سمع صوت الانفجار من دون معرفة حجمه الهائل وبعد متابعة الأخبار أدرك هول الموقف.

وأضاف أن "العناية الإلهية قد حمته من الموت في ذلك اليوم، لأنه كان سيصور مشاهد في منطقة الانفجار، ومعه الفنانة هيفاء وهبي، إلا أن التصوير قد ألغي في آخر لحظة".


 

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