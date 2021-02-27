"نباتية" تشرب "السائل المنوي" لحماية نفسها من كورونا!

السبت، 27-02-2021
09:23 ص
فتحي مجدي
في العام الماضي، أثارت امرأة نباتية، الجدل في بريطانيا
وخارجها، بعد أن لجأت إلى شرب السائل المنوي
، زاعمة أنه يحتوي على مكونات طبيعية مفيدة للجسم، تجعله في منأى عن الإصابة بفيروس كورونا
المستجد.
وحتى بعد الإعلان عن اكتشاف أكثر من لقاح لـ كوفيد – 19، لازالت تريسي كيس
(32 عامًا)، وهي من باكينجهامشير جنوبي شرقي إنجلترا مقتنعة بجدوى السائل المنوي
، كمقاوم طبيعي للفيروس، وتطلب من الناس أن يشربوه كعصير.
قالت وفقًا لصحيفة "ديلي ستار": "لم أصب بنزلة برد أو إنفلونزا منذ سنوات - لا أتذكر آخر مرة مرضت فيها، لمجرد أنني كنت أعيش أسلوب حياة صحيًا ونشطًا وأتناول السائل المنوي
بشكل منتظم".
أضافت: "أعتقد أنه إذا عرف الكثير من الناس فوائد تناول السائل المنوي
، فسيعاملونه بالتأكيد على أنه الكيان الثمين الذي هو عليه.
بينما يعاني العالم من جنون تخزين مناديل التواليت ومنتجات التنظيف ومعقمات اليدين، فقد وجدت طريقة مجانية وبديلة".
وتنشر تريسي أيضًا المكونات الفريدة لعصيرها على بشرتها، وتبدو في حالة ممتازة لأنها تستخدم صالة الألعاب الرياضية في المنزل للحفاظ على مظهرها مثيرًا في حالة الإغلاق.
في الأسبوع الماضي، ألهمت معجبيها برسالة عبر "إنستجرام" وطلبت منهم الاعتناء بصحتهم أولاً.
قالت: "الحياة لها طريقة لتعليمنا الدروس التي نحتاج حقًا إلى تعلمها مع وجود عقبات تقع في طريقنا عندما لا نتوقع ذلك.
وكن التغيير الإيجابي الذي يحتاج العالم إلى رؤيته ولا تأخذ ثانية واحدة كأمر مسلم به".
وأضافت: "أحب أحبائك دون قيد أو شرط، ضع صحتك وسعادتك في المقام الأول، ومن فضلك أعط الآخرين المحتاجين بأي وسيلة ممكنة".
وقالت تريسي في العام الماضي إنها أنفقت أكثر من 50000 جنيه إسترليني على الجراحة التجميلية.
ومع ذلك، واجهت رد فعل عنيف، وقالت إنها تلقت مئات الرسائل المليئة بالكراهية.
أضافت تريسي لصحيفة "ذا صن": "تتهمني النساء بأنني نجمة إباحية مثيرة للاشمئزاز، ودمية باربي وأم سيئة. يعتقد البعض منهم أنني سبب بعد رجالهم، لكنني لست مسؤولاً عن الرجال الذين ينظرون إلي.
لقد عملت بجد من أجل مظهري - وكانت الكثير من الجراحة لأسباب طبية أيضًا".