ناشطة سعودية: «ربنا لا يغضب لتعري المرأة»

أحدثت الناشطة السعودية هند القحطاني، جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل
الاجتماعي، بتصريح أغضب الجميع بسبب زعمها "أن الله لا يغضبه ظهور أجزاء من
جسد المرأة أو من خلعها للحجاب".
وظهرت القحطاني عبر حسابها الخاص في تطبيق “سناب شات” في بث مباشر للرد على
تساؤلات جمهورها، وسألتها إحدى المتابعات قائلة: ” ليه أنتي تزعلين ربك اللي منعم
عليك بنعمة أنا ما أقول إنك ما تحمدين الله على النعم اللي منعمها عليك بس ودي
أعرف ليش تغضبين الله بكشفك عن بعض من جسدك واللى آخر من ذي الأشياء”.
وتابعت: “ما نقول إلا الله يهديك. اتمنى تفكري في الموضوع لا تنسين أن فيه
دنيا وأخر ترا الشهرة ما رح تنفعك بالخير ما فيه أحد بيدخل معك قبرك ما فيه أحد
بيتحمل ذنوبك خليك شوي واعية في هاذا الموضوع لا تظهري أسمى”.
وردّت القحطاني عليها بأنها تؤمن شديد الإيمان بأن الله لا يغضبه ظهور
أجزاء من جسد المرأة عارية أو من التي خلعت حجابها، هذا التعليق الذي انتشر بسرعة
البرق على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداوله النشطاء بغضب وسخرية.