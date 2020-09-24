الخميس 24 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. مستشار «ترامب» يعلن دعم «بايدن»

ضاحي خلفان يثير الجدل: «خرب كل شئ»

آخر 24 ساعة.. تعرف على إصابات كورونا والوفيات بالسعودية

الإنتربول يسلم مصر نجل لاعب شهير

ناشطة سعودية: «ربنا لا يغضب لتعري المرأة»

خبر سار من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

بعد بيان الأزهر.. بيان للنائب العام ضد «أصالة»

موقف المقاولون العرب من رحيل "النحاس" للأهلي

"التليفزيون" يوقف مخرج الزمالك وطنطا 10 أيام

"فايلر" يصدم مجلس "الخطيب" بهذا التصرف

ناشطة سعودية: «ربنا لا يغضب لتعري المرأة»

1c61484016e6dabe58402d382a272b3a
هند القحطاني
الخميس، 24-09-2020 03:28 م محمد فضل

أحدثت الناشطة السعودية هند القحطاني، جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتصريح أغضب الجميع بسبب زعمها "أن الله لا يغضبه ظهور أجزاء من جسد المرأة أو من خلعها للحجاب".
وظهرت القحطاني عبر حسابها الخاص في تطبيق “سناب شات” في بث مباشر للرد على تساؤلات جمهورها، وسألتها إحدى المتابعات قائلة: ” ليه أنتي تزعلين ربك اللي منعم عليك بنعمة أنا ما أقول إنك ما تحمدين الله على النعم اللي منعمها عليك بس ودي أعرف ليش تغضبين الله بكشفك عن بعض من جسدك واللى آخر من ذي الأشياء”.

وتابعت: “ما نقول إلا الله يهديك. اتمنى تفكري في الموضوع لا تنسين أن فيه دنيا وأخر ترا الشهرة ما رح تنفعك بالخير ما فيه أحد بيدخل معك قبرك ما فيه أحد بيتحمل ذنوبك خليك شوي واعية في هاذا الموضوع لا تظهري أسمى”.

وردّت القحطاني عليها بأنها تؤمن شديد الإيمان بأن الله لا يغضبه ظهور أجزاء من جسد المرأة عارية أو من التي خلعت حجابها، هذا التعليق الذي انتشر بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداوله النشطاء بغضب وسخرية.

 

إقرأ ايضا

ساويرس

شاهد صدمة نجيب ساويرس بعدما رسم له شاب صورة قبيحة جدًا

منى عبد الغني

منى عبد الغني تكشف مفاجأة مدوية عن اتهام نجلها بسرقة هيثم أحمد زكي

اختراق الحساب الرسمى لـ«BBC» على «تويتر»

خبير معلومات: تويتر يدعم الإرهاب في مصر