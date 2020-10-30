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علي كوكب الزهرة..

ناشا تنشر صور مرعبة لثوران بركان

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 30-10-2020 02:47 م متابعات- أمينة عبد العال
نشرت وكالة ناسا صور جديدة لانفجار بركاني علي كوكب الزهرة ،   أكثر رعبا من الانفجارات التي تحدث علي الأرض .
والصورة أنشئت بواسطة بيتر روبن وعرضت كصورة فلكية لليوم من ناسا .
و أشارت ناسا إلي وجود أدلة علي وجود براكين نشطة حاليا علي كوكب الزهرة في وقت سابق من هذا العام ، وعلي الرغم من التقاط صورة كبيرة للكوكب بالردار فإن سحب حمض الكبرتيك السميكة تمنع التقاط أفاق الضوء البصرية .
وتظهر الصورة عمود هائل قادم من بركان ثائر بينما تعطي حقول الحمم البركانية الشاسعة سطح الكوكب ، وتبلغ درجة حرارة سطح الزهرة حوالي 465 درجة مئوية وهي ساخنة بدرجة كافية لإذابة الرصاص.
جدير بالذكر أن العديد من الانفجارات حدثت علي كوكب الأرض ومن أعنفها ثوران بركان جبل فيروف عام 79 ميلادي و ثوران جبل بيلي عام 1902 .



 

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