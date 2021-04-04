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ناسا تكشف حقيقة زلزال المريخ

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 04-04-2021 07:25 م متابعات- أمينة عبد العال
كشفت " إنسايت " المركبة التي أرستها وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا " إلي كوكب المريخ حقيقة النشاط البركاني في الكوكب الأحمر .
وكانت المركبة الغير مأهولة والتي وصلت إلي المريخ في نوفمبر 2018 التقطت " هدير " كان غامضا بالنسبة إلي علماء وكالة الفضاء ، حسبما نشرت صحيفة " ديلي ميل " .
واكتشف العلماء أن الهدير عبارة عن هزات أرضية أصبحت تسمي بـ" زلازل " المريخ مما يوفر مزيد من الأدلة حول وجود النشاط البركاني تحت سطح الكوكب الأحمر ، و تراوحت قوة الزلازل ما بين 3.1 إلي 3.3 .
جدير بالذكر أن مهمة المركبة هي محاولة إعطاء صورة شاملة عن كوكب المريخ منذ نشأته قبل 4.5 مليار سنة .
 

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