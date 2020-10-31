السبت، 31-10-2020
09:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن علماء في ناسا
أن
مركبة فضائية تابعة لها علي بعد أكثر من 200 مليون ميل عن الأرض ، وكانت تدرس
عينات من كويكب في كبسولة لإعادتها إلي الأرض ، بعد أن فقدت العينة وقامت بجمع بعض
منها من الفضاء .
ويعتقد العلماء أن
" بينو" الذي يدور حلو الشمس وغني بالكربون يحتوي علي لبنات البناء
المحفوظة للنظام الشمسي ، لافتين إلي أن العينات من الممكن أن تساعد في تفسير كيف
تشكلت كواكب نظامنا الشمسي منذ مليارات السنين وكيف نشأت الحياة علي الأرض .
وأضاف العلماء إلي أن
العينات يمكن أن تساعد في تحسين احتمالاتنا إذا كانت صخرة يوم القيامة
في الطريق
إلينا ، مشيرين إلي أن احتمالات الضربة هي واحد في 2700 و أنها يمكن أن تقترب من
الأرض في أواخر العقد المقبل .
و كانت المركبة
الفضائية " أوزيريس – ريكس " جمعت بعض الحصى وقطع أخري من كويكب بينو في
20 أكتوبر عن طريق لمس السطح لفترة وجيزة بذراعها الالكتروني و انتزاع كل ما كان
هناك .
يذكر أن " بينو " هي صخرة
سوداء مستديرة أكبر من بمني إمباير ستيت في
نيويورك بالولايات المتحدة .